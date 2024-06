Elezioni Montaione, ecco chi entra in Consiglio comunale

Paolo Pomponi è il sindaco di Montaione rieletto per il terzo mandato con l'80%. Andiamo a vedere chi entrerà in Consiglio comunale.

VIVERE MONTAIONE

1) Luca Belcari

2) Sandro Donati

3) Giorgio Benassi

4) Emilia Baccellini

5) Daniele Bini

6) Enrico Senesi

7) Simona Tinti

8) Marco Cantini

MONTAIONE SI

1) Damiana Bettini (candidata sindaco)

2) Benedetta Novelli

3) Leonardo Rossi

4) Andrea Tognetti

Non entrerà in Consiglio comunale Vanessa Conti, terza candidata sindaco in gara.