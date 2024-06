Festa Fiom a Firenze: domani arriva Landini, oggi si parla di stampa e violenza di genere

Si tiene fino al 15 giugno l'ottava edizione di “Fiom in festa”, la festa organizzata a Firenze dalla Fiom Cgil di Firenze Prato e Pistoia presso il Circolo Rondinella del Torrino in Lungarno Soderini 2. Previsti dibattiti, musica, cucina, birreria. Ogni sera sarà possibile firmare per i Referendum popolari 2025 lanciati dalla Cgil.

OGGI GIOVEDI’ 13 GIUGNO

Ore 18 LIBERA, LA STAMPA

Tommaso Galgani, Resp. ufficio stampa CGIL Toscana

Sandro Ruotolo, Giornalista e politico

Don Andrea Bigalli, Giornalista, referente Libera Toscana

Chiara Brilli, Giornalista, vicepresidente AST

Ore 19 LA VIOLENZA È DI GENERE, IL PROBLEMA DI TUTTI

Barbara Tibaldi, Segretaria FIOM CGIL nazionale

Daniela Mori, Presidente Unicoop Firenze

Elena Baragli, Presidente Artemisia Centro Antiviolenza

Celeste Costantino, Vicepresidente Una Nessuna Centomila

Daniela Morozzi, Attrice

Modera Alessio Poggioni

Ore 22 Finaz in concerto

VENERDI’ 14 GIUGNO

Ore 17.45 Presentazione dei servizi offerti dal CAAF CGIL

Ore 18 PER UNA EQUA RIFORMA FISCALE

Andrea Vignozzi, FIOM CGIL Firenze Prato Pistoia

Claudio Guggiari, Presidente CAAF CGIL Toscana

Arturo Scotto, Deputato PD

ORE 19 MAURIZIO LANDINI, Segretario Generale CGIL nazionale, intervistato da Azzurra Giorgi (la Repubblica Firenze)

Ore 22 Letizia Fuochi Trio in concerto

SABATO 15 GIUGNO

Ore 18 OTTANTA ANNI DAGLI SCIOPERI DEL ‘44

Daniele Calosi, Segretario Generale FIOM CGIL FI PO PT

Mario Batistini, Segretario Generale SPI CGIL Firenze

Stefano Landini, Segretario SPI CGIL nazionale

Vania Bagni, Presidente ANPI Firenze

Ore 19 LA DIGNITÀ DEL LAVORO IN EUROPA

Michele De Palma, Segretario Gen. FIOM CGIL nazionale

Cecilia Strada, Attivista

Tomaso Montanari, Rettore Università per Stranieri di Siena

Judith Kirton-Darling, Segretaria Generale IndustriAll

Modera Sara Menafra, Vicedirettrice Open.online

Ore 22 Concerto Mediterranean Trio feat. Enzo Mileo

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze