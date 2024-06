Il cane Foglia dopo 6 anni si congeda dai vigili del fuoco: all'opera nel crollo del ponte Morandi

L’unità cinofila del comando dei vigili del fuoco di Prato, il cane Foglia, andrà a riposo dopo 6 anni di lavoro.

La piccola Foglia è entrata in servizio nel febbraio 2018 dopo il corso di addestramento svolto insieme al suo conduttore, il vigile esperto Luca Martino, e da subito ha rapito tutta l’attenzione per la capacità di relazione nell’approccio operativo e di obbedienza.

Si è distinta per la capacità di ricerca sotterranea, mettendo a frutto anche il duro lavoro in ambito ricerca sotto maceria nel corso degli interventi del crollo del viadotto Morandi e sull’A26 in Liguria.

Sono numerosi i ritrovamenti su superficie, in particolare quello di un gruppo di studenti che perse l’orientamento sui monti della Garfagnana e, dopo il ritrovamento, un ragazzo soccorso per riprendere le forze dall’ipotermia, tenne stretta proprio la piccola Foglia per riscaldarsi.

Ha dato il suo contributo anche in ambito internazionale, partecipando all’emergenza terremoto in Albania nel 2019.

Foglia è stata oggi salutata con affetto da tutto il personale del Comando, come si conviene ad un collega quando lascia il servizio attivo.