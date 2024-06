Legno in concerto, il duo misterioso a Prato lancia il nuovo singolo con Ivana Spagna

40 milioni di stream e un alone di mistero. Legno è il duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo. E che venerdì 14 giugno approda allo spazio estivo Colibrì del Circolo Renzo Grassi di Prato, ospite del Narnali Festival.

I Legno si presentano con il volto coperto da stravaganti scatole e si fanno chiamare Legno triste e Legno felice. Hanno all’attivo tre album e una sfilza di singoli d'alta classifica come “Affogare”, “Spaccotutto”, “Febbraio”. La loro musica attinge all’itpop, al cantautorato e all’indie. Tornano nella loro Toscana sull’onda dell’ultimo disco “Lato B” e, soprattutto, del nuovo singolo “Sarà bellissimo“ realizzato con Ivana Spagna, una hit estiva e spensierata che sembra uscita da un vecchio jukebox.

“Collaborare con la regina degli anni ’80 – spiegano i Legno – è stata una grande soddisfazione, ci ha colpito molto a livello umano, è una persona fantastica con cui siamo entrati subito in sintonia. Siamo molto felici di questo pezzo, sicuramente ‘Sarà Bellissimo’”. Biglietto 10 euro, prevendite circuito Xceed (https://xceed.me/it/prato/event/ginevra-di-marco-ballata-per-margherita--158992).

Concerto + cena? Dalle ore 19 qui si servono tre menù etnici sfiziosi: siciliano, greco e orientale (prenotazione tavoli: form.jotform.com/241324132906347).

Evento nell’ambito del Narnali Festival: cinque giorni di spettacoli, concerti ed eventi, nel ricordo di Francesco Nuti, a un anno dalla scomparsa, nel circolo pratese dell’attore e regista. Prossimi appuntamenti: il match Italia-Albania su grande schermo (sab 15) e lo spettacolo dell’attore comico Marco Della Noce (dom 16).

Programma completo e aggiornamenti sui canali social www.facebook.com/colibriprato e www.instagram.com/colibri_prato/. Info tel. 370 3017013.