Aggrediti poliziotto e agente della municipale alla Notte Bianca di Poggibonsi

Solidarietà e vicinanza ai due agenti della polizia municipale di Poggibonsi e all'agente di polizia che ieri sera, 13 giugno, sono stati aggrediti durante lo svolgimento del loro lavoro. Gli agenti erano in servizio insieme alle altre forze dell'ordine e alla protezione civile per garantire il buon andamento di una manifestazione tanto attesa e partecipata come la Notte Bianca.

In seguito ad una segnalazione gli agenti di Polizia Municipale si sono recati a fare un controllo in largo Gramsci. Uno degli agenti ha richiamato alcuni giovani al rispetto delle norme in merito all'uso di bottiglie di vetro e a quel punto un'altra persona lì presente ha iniziato ad inveire contro l'agente e lo ha aggredito. Nella colluttazione che è seguita anche l'altro agente è rimasto ferito, così come un agente della Polizia di Stato che era intervenuto per sedare gli animi. E' scattata la denuncia.

"Sono episodi da condannare sempre. Siamo vicini agli agenti aggrediti, che stavano facendo il loro lavoro a tutela di tutti noi - dice il sindaco David Bussagli - A loro facciamo gli auguri di pronta guarigione ed a loro esprimiamo il nostro ringraziamento, esteso a tutte le Forze dell'Ordine costantemente impegnate per la nostra comunità".