Biblioteca e Palazzo Leggenda, gli appuntamenti in vista

Laboratori per grandi e piccini, occasioni di approfondimento. Tutto nel segno dello stare insieme e della lettura. La biblioteca comunale Renato Fucini e Palazzo Leggenda sono pronti a ospitare nuove iniziative da non perdere. Ad aprire la settimana sarà il laboratorio Sferruzza, Sferruzza, dedicato al lavoro a maglia e all'uncinetto, in programma martedì alle 16,30 in biblioteca.

PALAZZO LEGGENDA - Si comincia invece mercoledì 19 giugno con le tante tappe fra divertimento e cultura proposte a Palazzo Leggenda con accesso da via Paladini. Il 19 giugno alle 17 appuntamento con Una torre di storie, letture animate per bambine e bambini da 4 a 8 anni di età. Giovedì 20 giugno alle 17 c'è Atelier digitale - Proiettore a km 0. Scatole e lenti: per il laboratorio tecnico digitale (8 - 12 anni) è necessario portare da casa una scatola da scarpe e se la si possiede una piccola lente di ingrandimento. E’ consigliata la prenotazione. Storie al calar del sole - Benvenuta Estate è il titolo dell'iniziativa in programma venerdì 21 giugno alle 17 con tante letture ad alta voce (3 – 6 anni) mentre sabato 22 giugno alle 10.30 si terrà Illustratori per gioco - Il gioco del mare illustrato, laboratorio di disegno creativo con l’illustratrice e autrice Celina Elmi (6 -11 anni, consigliata la prenotazione), e alle 17 Dal libro al fare - Palazzo Leggenda all’arrembaggio!, laboratorio creativo (3 -6 anni, consigliata la prenotazione). Mercoledì 26 giugno ore 17 appuntamento con Una torre di storie, letture animate (4 -8 anni), giovedì 27 alle 10.30 con il Circolo lettura +14 'Leggere oltre: un’avventura letteraria per ragazzi e ragazze' e venerdì 28 alle 17 con Giocare con l’arte - Juan Mirò e i personaggi scomparsi , laboratorio creativo (4-8 anni, consigliata la prenotazione), Il 29 giugno doppio appuntamento: alle 10.30 ci sarà Baby massaggi - Animali del bosco, letture e attività (18 -36 mesi, consigliata la prenotazione) e alle 17 Dal libro al fare - Prendili tutti!, laboratorio creativo (4 -8 anni, consigliata la prenotazione).

Per Info e prenotazioni, è possibile contattare la biblioteca Palazzo Leggenda, via Paladini allo 0571 757873 o scrivendo a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it.

WORKSHOP PSICOLOGICO - Per il progetto "Ora Leggiamo noi" finanziato dal Cepell, giovedì 20 giugno 2024 dalle 20.30 a Palazzo Leggenda si terrà il workshop psicologico "Autonomia e dipendenza. Differenze, similitudini e collegamenti tra due concetti apparentemente contrapposti", a cura dell'associazione Logos di Empoli: interverranno la dottoressa Franca Pittalis e il dottor Pierluigi Salvi. Si parlerà dell'autonomia e della dipendenza, analizzando le differenze ma anche i punti di contatto e i collegamenti esistenti tra questi due concetti che vengono comunemente considerati come contrapposti e dicotomici. Come consuetudine, l'evento è organizzato come un laboratorio psicologico esperienziale durante il quale, dopo una prima parte di introduzione teorica sugli argomenti trattati, verranno proposte specifiche attività sotto forma di lavori di gruppo, finalizzate a fare esperienza diretta e ad acquisire consapevolezza rispetto alle proprie esperienze e ai vissuti e meccanismi psichici collegati al concetto di autonomia e dipendenza. L'ingresso all'iniziativa è gratuito su prenotazione da effettuare chiamando lo 0571 757840 oppure scrivendo a biblioteca@comune.empoli.fi.it.

EMPOLI CHE SCRIVE - Venerdì 21 giugno 2024, alle 17.30, Empolichescrive propone la presentazione del libro "Poesie: pensieri sulla vita interiore di un afasico dopo l'ictus" di Isacco Cannas (Amazon Kdp, 2024). A dialogare con l'autore nel corso dell'evento della rassegna dedicata agli autori empolesi di nascita o d'adozione, agli autori che hanno scritto di Empoli o pubblicati da case editrici empolesi, sarà lo psicologo Marco Marchini. L'iniziativa si terrà negli spazi della biblioteca comunale Renato Fucini, in via Cavour 36. L'ingresso è libero.

PAUSA ESTIVA PUNTO PRESTITO AVANE - A partire dal 17 giugno, il punto prestito del Centro Giovani Avane osserverà la chiusura estiva, fino a metà settembre.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa