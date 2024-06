Dalla Luminara al Gioco del Ponte, il Giugno Pisano promosso all'Aeroporto di Pisa

Oggi, Toscana Aeroporti alla presenza del sindaco di Pisa Michele Conti e dell’Amministratore delegato Roberto Naldi, ha inaugurato la mostra all’interno dell’aeroporto per celebrare e promuovere gli eventi organizzati dal Comune in occasione del Giugno Pisano, iniziativa della tradizione cittadina per festeggiare il suo Patrono. Grazie a questo allestimento, i numerosi passeggeri in viaggio da e per lo scalo pisano potranno immergersi nella cultura e storicità delle tradizioni cittadine.

La mostra si concluderà il 29 giugno, in occasione del celebre Gioco del Ponte. All'esterno dell’area arrivi sono stati installati pannelli informativi con didascalie e foto che raccontano la storia e le tradizioni del Giugno Pisano. All’interno dell’aeroporto, invece, i visitatori troveranno un allestimento nella sala ritiro bagagli che ricostruisce alcuni elementi caratteristici di questa celebrazione, come scudi in legno e i costumi storici.

Il Giugno Pisano è un mese ricco di eventi culturali, storici e folkloristici che celebrano l’identità e le tradizioni di Pisa. Il 16 giugno si terrà la Luminara di San Ranieri, data in cui anche l’aeroporto si illuminerà come i palazzi del Lungarno, e lo spettacolo dei fuochi d’artificio lungo le sponde dell’Arno. Nel pomeriggio del 17 giugno, giorno del patrono della città, si svolgerà la regata sulle acque del fiume tra i quattro più antichi quartieri cittadini. Infine, il mese si conclude con il Gioco del Ponte, rievocazione storica che coinvolge tutta la città in una spettacolare sfida tra le fazioni.

"Il nostro sostegno a questa iniziativa sottolinea l'impegno di Toscana Aeroporti verso la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni," ha dichiarato Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti. "Siamo entusiasti di poter offrire ai viaggiatori un'esperienza unica, che permette di gustare un pezzo della cultura pisana."

“Finalmente – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - grazie alla collaborazione tra Comune e Toscana Aeroporti, per la prima volta i viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Pisa nel mese di giugno, avranno la possibilità di conoscere le tradizioni storiche della città e gli eventi culturali del Giugno Pisano che arricchiscono l’offerta turistica della città in questo periodo.

Ringraziamo Toscana Aeroporti per la partecipazione alla campagna di promozione che, come Amministrazione Comunale, abbiamo voluto lanciare, perché è nostro obiettivo mettere a sistema la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio per valorizzare l’offerta culturale e turistica rappresentata dalle tradizioni e dalla storia della nostra città.”

Fonte: Toscana Aeroporti