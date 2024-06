Firenze Rocks, nella seconda giornata Tool, The Struts, dEUS e Night Verses

Nella seconda giornata di Firenze Rocks 2024, sabato 15 giugno, tocca ai Tool.

La storica band americana avanguardia del progressive metal protagonista rinomati per le loro esibizioni dal vivo, caratterizzate da una produzione visiva sofisticata che integra elementi di arte, video e luci, creando esperienze multisensoriali che vanno oltre il semplice concerto.

La band è anche nota per l’approccio enigmatico e riflessivo ai testi, spesso carichi di simbolismo e temi filosofici. Con una carriera che abbraccia oltre tre decenni, i Tool continuano a influenzare numerosi artisti e a lasciare un’impronta indelebile nel mondo della musica contemporanea, distinguendosi per la loro dedizione all'arte e all'innovazione musicale.

Negli ultimi mesi, sui più grandi palchi come Aftershock, Welcome to Rockville, Louder Than Life e i festival Sonic Temple Arts & Music, oltre all'esibizione unica al Power Trip, che Metal Hammer ha descritto come "uno show da capogiro che ha dimostrato quanto sia singolare la loro arte, un'esperienza trascendentale che supera i confini fra i generi”. La band ha scelto di fare ritorno a Firenze Rocks dopo cinque anni di assenza dal nostro paese, promettendo di regalare ai fan un'esperienza straordinaria e memorabile.

I The Struts, gruppo rock britannico che si è guadagnato una reputazione globale come gruppo imperdibile dal vivo. Irrompendo sulla scena con "Could Have Been Me", da allora hanno pubblicato tre album (che comprendono collaborazioni con personaggi di spicco come Robbie Williams, Kesha, Tom Morello e Joe Elliott e Phil Collen dei Def Leppard) ottenendo più di 850 milioni di streaming on-demand e registrando il tutto esaurito in tutto il mondo. Negli anni hanno aperto per i Rolling Stones, i Foo Fighters e i Guns N' Roses, hanno suonato in festival importanti come il Lollapalooza e il Governors Ball e sono stati headliner dei loro tour mondiali.

I dEUS, la rinomata rock band belga dal sound elegante e inconfondibile, conosciuta per il loro stile musicale eclettico che combina elementi di rock alternativo, indie rock, art rock e influenze sperimentali. Negli anni hanno ulteriormente consolidato la loro reputazione grazie alla capacità di mescolare melodie accattivanti con arrangiamenti complessi e testi profondi e per le loro performance dal vivo coinvolgenti e dinamiche. La band ha partecipato a numerosi festival internazionali e ha intrapreso tournée in tutto il mondo, raccogliendo una solida base di fan e il rispetto della critica musicale. Con una discografia ricca e variegata, dEUS continua a esplorare nuovi territori sonori, mantenendo sempre una forte identità artistica e una costante ricerca di innovazione.

E infine i Night Verses. La band californiana, dotata di una grandissima capacità creativa, è rinomata per aver sconvolto le regole del progressive metal. I Night Verses sono ottimi esecutori dal vivo, hanno galvanizzato gli ascoltatori fondendo prog, alt-metal, post-rock ed elettronica ambient.

Nel 2018 l’ acclamato album "From The Gallery Of Sleep", li ha consacrati come innovatori senza paura e che sfidano i generi. Definito "Il Salvador Dalì del prog-metal" da Noisey / Vice, l'album è stato acclamato come "prog che infrange i confini" (Revolver), "ambizioso e creativo" (Exclaim!) e "un capolavoro di prog stratificato" (Distorted Sound).

Da sempre uno degli obiettivi di Firenze Rocks è portare la musica di artisti emergenti davanti ad un pubblico sempre più ampio. Non mancheranno le numerose iniziative previste nell’Area Village dove sarà possibile partecipare a molteplici attività di intrattenimento e svago in un parco di 6.000 mq, attrezzato con numerosi punti food & beverage, per immergersi a pieno nell’atmosfera del Festival. Tra i partner dell’edizione 2024, Frecciarossa metterà a disposizione sconti fino all’80% e RideMovi il servizio di bike sharing per incentivare la mobilità sostenibile, WAMI è l’acqua ufficiale di Firenze Rocks e contribuirà alla realizzazione di progetti idrici nei villaggi senza acqua potabile. Il Consorzio CIAL si occuperà del riciclo dell’alluminio.

Tutte le informazioni utili sul festival, aggiornate in tempo reale, sono disponibili sul sito www.firenzerocks.it,l'app ufficiale del festival e i canali social.

LINE-UP E ORARI

21:30 TOOL

19:30 THE STRUTS

17:45 dEUS

16:30 NIGHT VERSES

APERTURA PORTE: ORE 15:00

COME ARRIVARE

FIRENZE ROCKS

Firenze Rocks, festival prodotto da Live Nation Italia in collaborazione con Le Nozze di Figaro, porta nel capoluogo fiorentino il meglio del rock mondiale. Negli anni il festival ha ospitato artisti quali Green Day, Metallica, The Cure, Guns N’ Roses, Foo Fighters, Aerosmith, Ed Sheeran, Muse, Red Hot Chili Peppers, The Who. Grande Musica, e molto altro alla Visarno Arena di Firenze, per un evento senza pari che attrae ogni anno decine migliaia di fan provenienti da ogni angolo d’Italia e del globo, confermandosi uno tra i maggiori festival europei e punto di riferimento della scena live.