Imago in Villa, 15 finalisti a Castelnuovo Val di Cecina

Sono 15 gli artisti selezionati per la fase finale della prima edizione del concorso internazionale di pittura Imago in Villa, in programma a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa.

“Abbiamo valutato soprattutto l’originalità e la qualità artistica dei bozzetti ricevuti - ha dichiarato il direttore artistico, Vieri Panerai – Senza trascurare, tuttavia, i portfolio e i curricula dei partecipanti. Non è stato facile scegliere 15 opere tra le 150 pervenute, ma siamo molto soddisfatti del livello delle proposte e unanimemente convinti di aver selezionato quelle che hanno còlto più da vicino lo spirito dell’iniziativa.”

Vediamo chi sono i finalisti che lavoreranno alla creazione dei trompe l’oeil, che verranno realizzati, dal 20 luglio al 20 agosto, su appositi pannelli allestiti sugli edifici del centro storico del borgo toscano.

Dal Missouri arriverà Kimberly Alsop; dai Caraibi francesi e, più precisamente dalla Guadalupa, Manusch Badaracco; dalla Lombardia Daniela Benedini; in finale anche i toscani Viviana e Giulio Clementi, da Bagno a Ripoli, e Selene Crezzini, da Arezzo; Luigi Esposito da Reggio Emilia; Arianna Fremura da Livorno; Luis Alberto Gomez de Teran da Roma; Luca Guenzi da Bologna; Riccardo Isacchini e Tommaso Carozzi da Verona; Stefano Lucà da Roma; Stefania Magni dalla Brianza; Mario Paolantonio da Rieti; Mirco Sisi (Mirco della Secchia) da Pistoia a Alison Woolley, originaria del Regno Unito e residente in Toscana

L’evento, ideato e organizzato dall’associazione Centro Commerciale Naturale Vivi Castelnuovo, con il contributo dell’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, il patrocinio del Comune di Castelnuovo e la collaborazione di Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Pisa, vuole promuovere la cittadina medievale di Castelnuovo ed evidenziare, attraverso il contributo degli artisti in gara, la bellezza dei suoi scorci, immersi nella dimensione anacronistica e, a tratti, fiabesca del caratteristico borgo “a pigna”.

La stessa dimensione nella quale avrà il privilegio di trasferire il proprio atelier o la propria residenza il vincitore del concorso, al quale sarà assegnato un appartamento nel centro storico e affacciato sulla verdissima vallata sottostante.

Fonte: Ufficio stampa