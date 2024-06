Un uomo di 67 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18 vicino a Castiglione della Pescaia, sulla strada Castiglionese. La vittima, in sella a una moto, stava viaggiando verso Castiglione quando si è scontrata con un furgone che procedeva in senso opposto. I tentativi di rianimazione da parte dei sanitari sono stati vani.