Mugnaini rieletto presenta la nuova giunta: arriva Ottavia Viti, 22 anni

A pochi giorni dalla proclamazione dei risultati che lo hanno visto riconfermato Sindaco di Montespertoli con il 62,73% dei voti, Alessio Mugnaini annuncia la nomina della Giunta comunale che lo accompagnerà nel governo del Comune di Montespertoli per i prossimi cinque anni. Una squadra, quella scelta da Mugnaini, fatta in gran parte di volti noti, ma con un nuovo ingresso che porta la Giunta comunale a una composizione perfettamente paritetica tra uomini e donne (3 e 3, Sindaco compreso).

A Mugnaini vanno le deleghe agli Affari Generali, al Personale, al Bilancio, ai Tributi e all’Edilizia privata, mentre le deleghe agli assessori sono così ripartite:

- Marco Pierini (28 anni): vicesindaco e assessore con deleghe a Lavori pubblici, Urbanistica, Ambiente e Innovazione digitale

- Daniela Di Lorenzo (54 anni): assessora con deleghe a Istruzione, Famiglie, Sanità e Solidarietà

- Paolo Vignozzi (62 anni): assessore con deleghe a Sport, Commercio, Attività produttive, Politiche del lavoro, Caccia e pesca, Polizia municipale, Protezione civile, Trasporti e viabilità

- Alessandra De Toffoli (33 anni): assessora con deleghe a Cultura, Turismo, Gemellaggi e Tradizioni popolari

- Ottavia Viti (22 anni): assessora con deleghe a Inclusione, Politiche abitative, Cooperazione internazionale, Politiche giovanili e Pari opportunità

Rispetto al precedente mandato Marco Pierini ottiene la delega all’Urbanistica ma lascia quella alla Polizia Municipale a Paolo Vignozzi, che ottiene anche quella a Protezione civile e Trasporti e viabilità. Daniela Di Lorenzo, invece, ottiene la delega alla Solidarietà che riguarda le iniziative di solidarietà e di sostegno alla popolazione messe in campo insieme alla rete del volontariato, a cominciare dall’Emporio Solidale, lasciando invece l’Inclusione e le Politiche abitative a Ottavia Viti, che ottiene anche Cooperazione internazionale e Pari opportunità (precedentemente assegnate ad Alessandra De Toffoli).

"La nostra squadra è pronta per lavorare a servizio di Montespertoli e della cittadinanza, con passione e determinazione. Il nuovo assetto della Giunta comunale ci consentirà di rispondere con ancora più efficacia ai bisogni del territorio e sono certo che una giunta comunale che già sa lavorare insieme, forte dell’esperienza accumulata in questi anni, possa dare continuità e qualità all’azione amministrativa. Il nostro obiettivo ora è metterci subito all’opera per dare il via a una pianificazione degli obiettivi che tenga conto degli impegni assunti con gli elettori. La nostra squadra è pronta e può contare su quel mix di esperienza e innovazione che è essenziale per la riuscita del nostro programma e dei tanti obiettivi che già abbiamo messo nero su bianco nella precedente esperienza amministrativa. Ci sono tante cose da fare e non c’è un minuto da perdere, ce lo hanno chiesto i cittadini con il voto di sabato e domenica scorsi e abbiamo intenzione di onorare quell’impegno” commenta il Sindaco.

Daniela Di Lorenzo, Paolo Vignozzi e Ottavia Viti sono anche stati eletti in Consiglio Comunale con la lista Vivo Montespertoli e pertanto manterranno anche il ruolo di consiglieri comunali, mentre Marco Pierini e Alessandra De Toffoli sono nomine esterne al gruppo di maggioranza che siede nella Sala consiliare di Piazza del Popolo 1. Dal punto di vista delle deleghe non ancora assegnate, infine, è intenzione del Sindaco attribuirle - a cominciare dall’Agricoltura - a consiglieri comunali eletti nel corso dell’ultima tornata elettorale.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa