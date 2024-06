Poggio Salamartano, un corso sulle manovre di disostruzione pediatrica

Un momento importante di conoscenza e di formazione, soprattutto per chi ha un figlio piccolo: martedì 18 sul Poggio Salamartano a Fucecchio la locale Pubblica Assistenza organizza una serata gratuita dedicata alle manovre di disostruzione in età pediatrica, grazie alla collaborazione dell’ostetrica Alessandra Pillitteri.

Il corso sarà tenuto da quest’ultima insieme ai formatori Anpas. L’appuntamento è per le 21 e l’ingresso sarà libero. L’iniziativa si avvale anche del patrocinio del Comune di Fucecchio e chi vuole potrà lasciare un’offerta che verrà usata per progetti come questo.

Cosa sono le manovre di disostruzione pediatrica?

Le manovre di disostruzione pediatrica sono delle pratiche che consentono di salvare bambini che, in maniera involontaria, ingeriscono o inalano dei corpi estranei (noccioline, caramelle, pezzi di giocattoli, monete, frammenti di cibo).

I bambini sono più a rischio incidente per l'incompleta maturità dei meccanismi riflessi di coordinazione ed il diametro più stretto delle loro vie aeree.

Per tutti questi motivi promuovere corsi di sensibilizzazione è fondamentale per diffondere consapevolezza nelle famiglie, anche perché è importantissimo per un genitore riconoscere i primi segnali di soffocamento, che fra i 6 mesi e 3 anni è più probabile che si presenti per i motivi prima citati.

Fonte: Ufficio Stampa