Sabo Ammortizzatori, niente risposte dall’azienda: nuovo sciopero Fiom. Il commento di Tagliaferri

I 15 lavoratori della Sabo Ammortizzatori di Vicchio, società del gruppo Roberto Nuti Spa di Castel Guelfo (Bologna), sono ancora in stato di agitazione. Questa mattina hanno incrociato di nuovo tutti le braccia per 4 ore, tornando a chiedere un incontro alla Nuti SpA per avere rassicurazioni sul loro futuro.

“È inaccettabile che l'azienda si sottragga al confronto con i dipendenti. Per questo ieri insieme ai delegati abbiamo rappresentato il problema al neo Sindaco Francesco Tagliaferri che ringraziamo per la vicinanza espressa e per essersi messo a disposizione” dichiara Antonio Puoti della Fiom Cgil di Firenze.

Il commento del Sindaco Tagliaferri

Il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri ha incontrato ieri, insieme al funzionario della Fiom Cgil, la Rsu dell'azienda Sabo i cui lavoratori sono in stato di agitazione.

Il primo cittadino ha espresso solidarietà ai lavoratori, ha raccolto le preoccupazioni e confermato la disponibilità dell'Amministrazione comunale a convocare l'azienda per un confronto sulla situazione.

"Siamo vicini ai lavoratori e alle loro famiglie e come Amministrazione ci siamo presi l'impegno di convocare l'azienda per un confronto sulle intenzioni. Ci mettiamo a disposizione e interesseremo, se necessario, Regione e Città Metropolitana per attivare un tavolo"

Fonte: Ufficio Stampa