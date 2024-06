Ail Firenze compie 50 anni, Giani: "Toscana in prima linea contro leucemie, linfomi e mieloma"

Cinquant'anni di battaglie per migliorare le cure e l'assistenza ai pazienti colpiti da leucemie, linfomi e mieloma. Oggi l'Ail fiorentina, l'associazione fondata nel 1974 da Vito Materi e Pierluigi Rossi Ferrini, ha festeggiato questa ricorrenza nella Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione Toscana.

Come hanno sottolineato gli organizzatori, nel corso di questi anni la storia dell’ematologia è andata avanti. Parte di questa storia ha avuto luogo proprio a Firenze dove i reparti di ematologia pediatrica e degli adulti rappresentano un’eccellenza italiana e dove tanti malati di patologie del sangue hanno trovato conforto presso le due case AIL presenti sul territorio e grazie all'assistenza domiciliare presso le proprie abitazioni.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto delle istituzioni, dei donatori e dei tanti volontari che hanno creduto nella missione dell’Associazione.

Per questo nel corso della cerimonia sono state premiate le aziende e le realtà che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo ed è stata ringraziata la Regione Toscana per la collaborazione ed il patrocinio all'iniziativa.

“Ringrazio Ail per la generosità con cui è al nostro fianco da tanti anni - commenta il presidente della Regione Eugenio Giani - mettendo a disposizione delle famiglie, in modo gratuito, spazi e accoglienza - commenta il presidente Eugenio Giani - Il nostro sistema sanitario, impegnato anche sul fronte della lotta alla leucemia, linfomi e mieloma, può contare su una valida rete di volontari che che condividono con noi l’obiettivo di offrire le migliori cure possibili a coloro che sono colpiti da queste malattie e un aiuto concreto alle loro famiglie attraverso l’ospitalità gratuita in luoghi confortevoli, in un momento delicato delle loro vite. Firenze e la Toscana sono in prima linea nella lotta a questi tumori del sangue, con importanti investimenti in personale ed attrezzature che hanno garantito l'utilizzazione delle soluzioni più innovative nell’interesse dei pazienti. Tra queste, ad esempio, abbiamo aumentato il numero di centri dove viene somministrata la terapia Car-t, una nuova cura genica utilizzata quando trapianto e farmaci non hanno funzionato. Il nostro sistema sanitario è sempre in evoluzione. Cerchiamo di migliorarlo continuamente e sempre in stretta sinergia con le associazioni come Ail".

"I 50 anni di attività di AIL ed il progresso ottenuto in alcune patologie - afferma il presidente di AIL Firenze Alberto Bosi - sia in termini di risultati di guarigione e sopravvivenza, sia in termini di somministrazione con terapie orali e sottocute, non rappresentano un traguardo, ma un punto di partenza ed un continuo stimolo per l’Associazione. Nei casi di trattamenti lunghi e complessi il supporto di AIL al paziente avviene attraverso le attività di accoglienza gratuita ed assistenza domiciliare gratuita. Tutto questo, insieme all’impegno nella ricerca, non sarebbe possibile senza il supporto di tutti i sostenitori che oggi più che mai ci teniamo a ringraziare".

L'Ail ha presentato oggi tutte le iniziative che, nei prossimi giorni, serviranno a ricordare la Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma che si celebra il 21 giugno. Un’occasione - è stato detto - per raccontare i progressi della ricerca in ematologia e per lanciare un messaggio importante a tutti i pazienti e i loro familiari, dicendo loro che non sono soli nella loro battaglia.

Il 21 giugno il Numero Verde problemi ematologici 800 22 65 24 è attivo dalle 8 alle 20. Un team di ematologici è in linea per rispondere alle domande di pazienti e familiari. Più info su www.ailfirenze.it

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa