Donna di 59 anni trovata morta in mare tra Marina di Grosseto, forse un malore

Una donna di 59 anni è stata trovata morta in mare tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia nel pomeriggio. I testimoni l'hanno vista in acqua a faccia in giù e inizialmente hanno pensato che stesse guardando il fondale con una maschera. Dopo averla portata a riva, hanno chiamato i soccorsi, che hanno tentato di rianimarla senza successo. Si ipotizza che la donna sia morta a causa di un malore, ma sono in corso accertamenti per confermare le cause del decesso.