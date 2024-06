Minaccia la ex compagna e danneggia la sua abitazione: arrestato

Si è presentato all'abitazione della ex compagna dove avrebbe iniziato a lanciare oggetti, scagliandosi poi contro la porta d'ingresso. Sorpreso in flagranza dai carabinieri, anche in loro presenza avrebbe continuato ripetutamente a insultare e minacciare di morte la donna.

È successo in un comune della Valdera dove ieri sera l'uomo è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e danneggiamento aggravato. Secondo quanto ricostruito l'uomo, in grave stato di alterazione psicofisica, non accettando la fine della relazione si è recato più volte davanti alla casa della ex, lanciando bottiglie e fioriere verso i vetri delle finestre mandandoli in frantumi, oltre a prendere a calci e spallate le porte. Mentre stava per scagliare un'altra bottiglia sono intervenuti i carabinieri di Pontedera e l'uomo avrebbe continuato con le minacce alla ex compagna, che ha accusato un malore ed è stata trasportata in ospedale.

I militari, con il supporto della task force specializzata e costituita a livello provinciale per il contrasto alla violenza di genere, sono riusciti a bloccare l'uomo e condurlo in caserma, dove è stato dichiarato in arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.