Controlli dei carabinieri a Pontedera: denunciato dopo incidente con tasso alcolemico tre volte superiore

A Pontedera i carabinieri sono intervenuti in seguito a un incidente stradale tra due veicoli. Uno dei conducenti è risultato positivo all'alcoltest con un tasso superiore di tre volte al limite legale.

In un'altra operazione contro i reati patrimoniali, i carabinieri hanno fermato una persona che stava per guidare un'auto rubata il giorno prima fuori provincia. L'individuo è stato denunciato per ricettazione e l'auto è stata restituita al legittimo proprietario.