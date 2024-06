Fuga di gas segnalata in via Caverni a Montelupo Fiorentino quest'oggi. Non sono disponibili ancora ulteriori informazioni, stanno operando i tecnici di Toscana Energia e la polizia municipale dell'Empolese Valdelsa per la viabilità. Via Caverni collega il ponte sulla Pesa con Erta. La strada chiusa è stata dall'incrocio con via del Cardinale fino al numero 187. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO