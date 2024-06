Incidente stradale con perdita di liquido infiammabile dopo lo scontro. È accaduto a Montecatini Terme questa mattina, alle 9.30 circa, in viale Bicchierai. La 42enne alla guida è stata soccorsa dai sanitari del Soccorso Pubblico di Montecatini. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno messo in sicurezza l'auto e bonificato l'area. Per i rilievi e la viabilità presente la polizia municipale.