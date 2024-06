Trovati in un'auto con forte odore di cannabis durante un controllo stradale, i due a casa nascondevano 8 kg di marijuana. I carabinieri di San Casciano Val di Pesa hanno arrestato una coppia dopo un controllo poco dopo mezzanotte in via Quattro Strade. I due sono stati arrestati dopo il controllo al domicilio. Per l'uomo è stato applicato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.