Tanti auguri a nonno Salvatore Orlando, compie 102 anni a Livorno

Ha superato con il consueto ottimismo e buon umore anche il traguardo dei 102 anni il signor Salvatore Orlando, nato il 17 giugno 1922 a Tripi, in provincia di Messina. Cresciuto povero in una famiglia di contadini, finita la guerra Salvatore è entrato nella Polizia di Stato e si è stabilito a Livorno, dove ha lavorato per tanti anni al commissariato del porto.

Grande amante della campagna oltre che del mare, dopo la pensione, finché le forze glielo hanno consentito, ha coltivato l’orto acquistato a Fauglia con i soldi della liquidazione. Adesso vive in casa con il figlio Giuseppe e la nuora Michela.

Per questo importante compleanno il sindaco Salvetti ha fatto recapitare a Salvatore una scatola di cioccolatini con gli auguri della città.