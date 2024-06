Una donna di 62 anni, proprietaria di un'attività a Capoliveri sull'isola d'Elba, è stata denunciata dai carabinieri di Livorno per l'uso di telecamere in ufficio per monitorare i dipendenti, in violazione delle normative sul lavoro. Le telecamere, che potevano essere utilizzate per la sorveglianza dei lavoratori, sono state giudicate irregolari. La donna ha ricevuto anche una multa di 500 euro.