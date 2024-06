Al via il servizio notturno della polizia municipale di Capannori

Giovedì prossimo 20 giugno prenderà il via il servizio notturno della polizia municipale promosso dall'amministrazione comunale per garantire maggiore sicurezza al territorio e ai cittadini durante i mesi estivi. Il servizio si svolgerà per tre sere a settimana. Una pattuglia con tre agenti a bordo presterà servizio dalle ore 19 alle ore 1 dal giovedì al sabato fino alla fine del mese di settembre. L'attività principale sarà il controllo della viabilità, e in particolare, quello delle strade principali, per prevenire soprattutto l’alta velocità ed i pericoli connessi alla guida in stato di ebbrezza, utilizzando i vari strumenti a disposizione: etilometro, telelaser e le telecamere che l'amministrazione comunale ha posizionato sulle principali arterie del territorio, che consentono di individuare mezzi senza copertura assicurativa o revisione.

Le pattuglie in servizio durante la notte, inoltre, presidieranno i numerosi eventi culturali presenti sul territorio durante l'estate. Grande attenzione sarà data al controllo dei parchi pubblici, in particolare per quanto riguarda il parco Pandora di Segromigno in Monte e il parco di Artèmisia a Tassignano. Non mancheranno i controlli ambientali per combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. La pattuglia notturna della polizia municipale sarà attiva anche sul fronte della sicurezza urbana per la prevenzione dei reati con particolare attenzione ai furti, garantendo una verifica immediata delle segnalazioni dei cittadini che pervengono al comando della polizia municipale o tramite whatsapp (grazie al servizio 'whatsappiamo sicurezza'). Su questo fronte la polizia municipale agirà in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

“Torna anche per l’estate 2024 il servizio notturno della polizia municipale con l’importante obiettivo di garantire il controllo del territorio e, in particolare, della viabilità e la sicurezza dei cittadini, per quanto riguarda soprattutto la microcriminalità e il fenomeno dei furti durante i mesi estivi - spiega il sindaco Giordano Del Chiaro -. Le pattuglie in servizio nelle ore notturne assicureranno, inoltre, un controllo generale su tutto il territorio prestando un’ attenzione particolare ai parchi pubblici e agli eventi culturali che si svolgeranno nei vari luoghi per assicurare la tranquillità di chi vuole concedersi qualche ora di relax o assistere a spettacoli ed eventi. L'impegno della polizia municipale si concentrerà quindi su molteplici fronti per assicurare un'estate il più possibile sicura alla nostra comunità”.

Fonte: Comune di Capannori