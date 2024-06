Ballottaggio Pontedera, reclutamento straordinario per scrutatori

In vista del turno di ballottaggio previsto per domenica 23 e lunedì 24 giugno il Comune di Pontedera comunica le aperture dell'ufficio elettorale, che, in via ordinaria, farà orario da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 su appuntamento (anche chi si presenta senza appuntamento può comunque ritirare la tessera solo dopo gli utenti con appuntamento).

L’ufficio elettorale effettuerà inoltre orari di apertura straordinaria e dedicata nei seguenti giorni per il rilascio dei duplicati delle tessere:

- giovedì 20 giugno ore 15:30 - 20:00

- venerdì 21 giugno 09.00 – 18.00

- sabato 22 giugno 9.00 – 18.00

- domenica 23 giugno 7.00 – 23.00

- lunedì 24 giugno 07.00 – 15.00

Inoltre l’Amministrazione Comunale informa che è aperto un reclutamento straordinario per scrutatori (anche non iscritti all’Albo) ai seggi in vista del turno di ballottaggio che si svolgerà a Pontedera domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024.

Qui tutte le informazioni utili.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa