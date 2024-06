Una donna di 58 anni è rimasta ferita dopo una caduta da cavallo in un campo equestre a Perignano (Casciana Terme Lari) questa mattina. Poco prima delle 11 sono intervenuti i sanitari con l'elisoccorso Pegaso per trasferire la donna in codice rosso al pronto soccorso di Cisanello. La donna era in stato di ridotta vigilanza, per questo il trasferimento è giunto in codice rosso per il trauma cranico riportato.