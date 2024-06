Flora Mazzoli nuova centenaria livornese, gli auguri della città

Ha festeggiato cento anni la signora Flora Mazzoli, vedova Dionigi.

Flora è nata il 18 giugno 1924 a Villerupt in Francia, al confine con il Belgio, da una famiglia di lavoratori immigrati originari di Arpino in Ciociaria, anche se la mamma era nata a Londra. Dopo la dichiarazione di guerra furono espulsi, e il regime fascista assegnò loro come destinazione Livorno.

Visto che mancavano gli uomini, dovette lavorare in fabbrica come saldatrice, poi finita la guerra è stata casalinga, ha avuto un figlio e due nipoti, Michela e Claudia.

Adesso vive con la nuora Alberta, che dice di lei che è la persona più buona al mondo, in cento anni di vita non ha mai avuto una lite o una discussione, e forse è questo il segreto della sua longevità.

Per questo importante compleanno il sindaco Salvetti ha mandato a nonna Flora un omaggio floreale con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno