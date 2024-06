Incendio ai piani sotterranei del centro commerciale, evacuazione a Sesto Fiorentino

Incendio al secondo piano interrato del centro commerciale Esselunga di Sesto Fiorentino di via Gramsci questa mattina alle 9.30. A scopo precauzionale è stata effettuata l’evacuazione dell’edificio. I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze-Ovest hanno domato l'incendio nel locale invaso dai fumi. Sul posto inviato anche il carro aria in supporto alla squadra e per la ventilazione dei locali. Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Non ci sono persone coinvolte.

Salvati con l'autoscala due operai

Inviata sul posto anche l'autoscala per consentire l’evacuazione di due operai presenti sul tetto dell’edificio che si trovavano ad effettuare lavori di manutenzione, che per la presenza dei fumi non riuscivano a scendere dal vano scale. Sul posto richiesto l’intervento a scopo precauzionale del personale sanitario. Sul posto presente anche il funzionario per coordinare le operazioni di soccorso.