Notte al Mutart, visita serale in vista dei Fuochi di San Giovanni

Una “Notte al Mutart”: è questo il nome dell’iniziativa promossa e organizzata da Fondazione San Miniato Promozione per sabato 22 giugno. Si tratta della tappa estiva all’interno del calendario di “San Miniato tartufo tutto l’anno”, il progetto di Fondazione SMP nato nel 2022 per valorizzare tutti i tartufi presenti sul territorio, dal marzuolo primaverile passando per lo scorzone estivo e finendo col re della tavola, il tartufo bianco pregiato che ha la sua apoteosi con la Mostra Mercato di fine novembre.

In quest’occasione Fondazione SMP aprirà alla cittadinanza il museo dedicato al tartufo bianco delle colline samminiatesi - il Mutart - eccezionalmente dalle 20 alle 24. Sarà possibile per chi vorrà assaggiare il tartufo nero offerto dal Mercatale di San Miniato, mentre per chi si recherà al museo ci sarà un gadget da ritirare e la visita guidata di cui usufruire.

La Notte al Mutart idealmente aspetta e precede i fuochi di San Giovanni di domenica 23 giugno, il suggestivo e storico momento che si terrà in piazza del Duomo. L’accensione dei fuochi è un’antichissima pratica che nasceva per un duplice scopo: cacciare gli spiriti maligni e proteggere i raccolti delle messi future.

Il Mutart – inaugurato ad aprile – sta riscuotendo già un ottimo successo, sia di visitatori italiani che stranieri: attualmente è visitabile su prenotazione (telefonando al numero 057142745 o recandosi prima all’ufficio turistico di piazza del Popolo 1) nei giorni feriali mentre sabato, domenica e nei festivi è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 in via IV Novembre 20.

L’iniziativa è patrocinata da Camera di Commercio Toscana Nord Ovest/ Terre di Pisa. E si avvale della collaborazione di Associazione Tartufai delle Colline Samminiatesi, Pro Loco San Miniato, Vetrina Toscana, Centro Commerciale Naturale San Miniato, Comitato Manifestazioni Popolari, Slow Food San Miniato, Associazione Nazionale Città del Tartufo e Mercato della Terra.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione