Decima Conferenza della Rete delle Regioni Ue, la Toscana leader su innovazione

Rafforzare nello spazio europeo il dialogo tra Regioni, che hanno un ruolo unico e cruciale come artefici del cambiamento, a supporto delle istanze regionalizzate per il settore agricolo, alimentare e forestale in un momento particolare anche di rinnovamento dei vertici dell’Ue.

Questo in sintesi il messaggio che la vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Regione ha lanciato intervenendo alla Decima Conferenza annuale ERIAFF svoltasi nei giorni scorsi presso l'Università di Scienze Applicate di Seinäjoki, nella Regione dell’Ostrobotnia del Sud, in Finlandia.

Conclusasi con un bilancio molto positivo, con successo di partecipazione (oltre 200 gli esperti provenienti da Regioni, Università, Enti di Ricerca e Aziende di tutta Europa) e un fitto programma di attività e interventi organizzati in sessioni plenarie e parallele sui sistemi agroalimentari e forestali resilienti e sostenibili, la Conferenza è stata tra le prime iniziative europee promosse dopo il voto al Parlamento europeo.

E’ stata aperta, tra gli altri, dagli interventi del Ministro dell'agricoltura finlandese, Sari Essayah e dal video-messaggio della vicepresidente della Regione, mentre nella seconda giornata di plenaria si sono avvicendati, tra gli altri, l’intervento del segretario permanente del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste della Finlandia e un videomessaggio del direttore della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana, Roberto Scalacci.

Il tema di quest’anno, "Le Regioni come motori e agenti del cambiamento per la resilienza e la sostenibilità in Europa", ha incoraggiato i rappresentanti politici regionali, i funzionari e i ricercatori del settore agroalimentare e forestale a discutere il ruolo delle Regioni nella costruzione di sistemi agroalimentari e forestali resilienti e sostenibili in Europa. La preservazione e la salvaguardia della biodiversità possono andare di pari passo con la produzione alimentare, e le attività di ricerca e sviluppo possono essere applicate con grande impatto nelle aree rurali.

La vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Toscana nel suo intervento ha evidenziato anche come il successo della Conferenza dimostri il costante impegno delle Regioni aderenti, prima fra tutte, la Regione Toscana, a sostegno dello sviluppo dell’innovazione nel settore agroalimentare e forestale sulla base di un confronto permanente con la dimensione europea e internazionale che spingono verso nuovi paradigmi produttivi e organizzativi. E anche grazie a ERIAFF, ha concluso la vicepresidente, la Regione Toscana è un leader riconosciuto sul tema dell'innovazione in ambito agricolo e rurale a livello europeo.

L’ultimo giorno della Conferenza è stato infatti dedicato agli incontri dei Gruppi di lavoro della Rete ERIAFF, di cui la Regione Toscana è leader del Gruppo S3 High Tech Farming, sull’agricoltura ad alta tecnologia. Per la prima volta durante i gruppi di lavoro è stata organizzata una sessione dedicata alla creazione di un nuovo partenariato di Regioni per dare vita a nuovi progetti tra le Regioni partecipanti interessate a un tema comune, sul modello del “consortium building process”.

ERIAFF sta continuando a crescere: lo dimostrano l’alta partecipazione a questa Conferenza, le nuove richieste di adesione alla rete e la necessità di una rinnovata strategia di comunicazione delle iniziative ERIAFF sia tra i membri della Rete sia all’esterno. Da segnalare, tra le richieste di adesione quelle delle quattro Regioni del Nord della Svezia: Jämtland Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland. Nonostante la sua connotazione informale la Rete è riuscita a distinguersi nel panorama europeo, acquisendo un riconoscimento da parte delle Istituzioni europee e di numerose iniziative internazionali e nazionali.

Che cosa è la rete ERIAFF

La rete ERIAFF (the Network of European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry) - la rete delle Regioni europee per l’Innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale - è stata costituita nel 2012 come piattaforma di collaborazione informale tra le pubbliche amministrazioni dell'UE a livello regionale. La rete, sin dalla sua creazione, è coordinata dalla Regione Toscana.

ERIAFF coinvolge 92 Regioni (53 membri e 39 osservatori). Ha 10 gruppi di lavoro attivi su: Agroecologia, Bioregioni, Comunicazione, Sistemi alimentari, Regioni forestali, Missioni di Horizon Europe, Piante, Proteine vegetali, S3 High Tech Farming, Innovazione sociale.

L'evento principale della rete ERIAFF è la conferenza annuale, che ha raggiunto dieci edizioni: Toscana (2012), Bruxelles (2013), South Ostrobothnia (2014), Estremadura (2016), South Holland (2017), South Ostrobothnia (2018), Toscana (2019), Macedonia Centrale (2022), Bolzano/Alto Adige (2023), South Ostrobothnia (2024). L’undicesima edizione della Conferenza ERIAFF 2025, si terrà a Vic, in Catalogna (Spagna), nei giorni 8 e 9 aprile 2025

Fonte: Regione Toscana