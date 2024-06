Emma Graziani è una nuova giocatrice della Savino Del Bene Volley

La Savino Del Bene Volley è lieta di annunciare l'arrivo di Emma Graziani, centrale classe 2002, che si unirà alla prima squadra di coach Antiga per la prossima stagione. Emma, originaria di Livorno, ha trascorso le ultime tre stagioni tra le fila de Il Bisonte Firenze, dimostrando il suo valore e crescendo come atleta.

Nell'ultima stagione di Serie A1 Graziani è scesa in campo in 26 occasioni, realizzando 157 punti, 39 muri vincenti e 11 ace

Emma, commentando l'approdo alla Savino Del Bene Volley, ha espresso la sua gioia per questa nuova avventura: “Sono stata super contenta di questa chiamata, penso che sia importantissima per la mia crescita personale, sia come atleta che come persona. Avere la possibilità di allenarsi con giocatrici forti come quelle della Savino Del Bene Volley è per me un salto in avanti. Continuare il mio percorso di crescita è il motivo per il quale ho scelto di venire a Scandicci.”

La carriera di Emma Graziani

Nata a Livorno il 16 agosto 2002, Emma inizia la sua carriera nel Volleyrò, trascorrendoci il biennio 2017-2019, periodo in cui sviluppa le fondamenta del suo gioco.

Gli anni in maglia Volleyrò coincidono con i primi successi con le nazionali giovanili: nel 2017 conquista l'oro al Campionato europeo under 16, mentre nei due anni successivi conquista l'argento al Campionato europeo under 17 e al Campionato mondiale under 18.

Chiusa l'esperienza con il Volleyrò, dal 2019 al 2021, veste la maglia del Club Italia in Serie A2, dove affina ulteriormente le sue abilità e acquisisce preziosa esperienza.

Un'esperienza che le torna utile nel 2021, quando con la nazionale under 20 si mette al collo l'oro al Campionato mondiale di categoria.

Nel 2021 Graziani approda poi a Il Bisonte Firenze, con cui per la prima volta in carriera affronta il campionato di Serie A1.

Al termine della sua prima stagione nel massimo campionato italiano, Emma viene selezionata dalla nazionale italiana under 21, con la quale si aggiudica la vittoria del Campionato europeo 2022, venendo inoltre eletta come miglior centrale della manifestazione.

Dopo tre stagioni consecutive trascorse con Il Bisonte Firenze, Emma Graziani approda adesso alla Savino Del Bene Volley, formazione con la quale affronterà al stagione 2024-2025.

Fonte: Ufficio Stampa