Oggi pomeriggio, a Filattiera, un'auto guidata da una donna è finita in una scarpata per ragioni ancora sconosciute. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale. La donna è riuscita a salvarsi aggrappandosi a un albero e, una volta soccorsa, è stata portata in ospedale per controlli. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 15.30 e sul posto sono intervenuti elisoccorso, vigili del fuoco e diverse ambulanze.