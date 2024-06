Lavori senza autorizzazione, i carabinieri hanno deferito e sanzionato una persona

I Carabinieri Forestali del Nucleo “Parco” Portoferraio, nell’ambito delle costanti attività di controllo finalizzate alla tutela dell’ambiente e dei vincoli paesaggistici ed ambientali, hanno svolto delle verifiche in località Nisportino del comune di Rio, in un’area ricadente all’interno del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, rilevando delle infrazioni in ambito edilizio.

In questa area, infatti, è stata rilevata la messa in opera di lavori edili nell’area di pertinenza ad un’abitazione privata che però erano in esecuzione e privi della necessaria autorizzazione edilizia/urbanistica emessa dalle competenti autorità e senza nulla osta dell’Ente Parco Nazionale per quanto riguarda l’aspetto paesaggistico, trattandosi di aree da considerarsi “vincolate”.

Nella fattispecie, erano state installate, tra le altre cose: un cancello metallico con relativo basamento; un muro di circa 130 metri di lunghezza; una platea in calcestruzzo di circa 60 mq a monte dell’abitazione; una zona cisterne con realizzazione di una platea in calcestruzzo intorno ai 50 mq perimetrata con due muri e una rete metallica ed un impianto interrato per lo smaltimento dei reflui domestici.

La donna di 64 anni, proprietaria dell’immobile, è stata denunciata in stato di libertà perché gravemente indiziata del previsto reato contravvenzionale applicabile in caso di realizzazione di strutture abusive, oltre ad essere stata colpita da una sanzione amministrativa ammontante a quasi un migliaio di euro.