San Donnino: un murales per educare e sensibilizzare le nuove generazioni

Si è tenuta martedì 19 giugno, in Piazza della Costituzione a San Donnino, nel comune di Campi Bisenzio, l'inaugurazione del murales "Innesto" realizzato sulle pareti esterne della scuola dell'Istituto Comprensivo Giorgio La Pira. L’intervento pittorico, curato dalla galleria internazionale di arte urbana di Firenze, Street Levels Gallery, è stato realizzato dall'artista Nian in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio grazie al sostegno economico del Consiglio della Regione Toscana.

Il murales raffigura due possenti pini che si intrecciano, simbolizzando la solidarietà e l'unità del popolo italiano, attraverso linee, forme e colori usati per veicolare i valori fondamentali rappresentati dalla Costituzione italiana.

"È con grande orgoglio che oggi inauguriamo il murales in Piazza Costituzione a San Donnino - ha dichiarato il Sindaco Andrea Tagliaferri - un'opera d'arte che vuole essere un omaggio ai valori fondanti della nostra Costituzione. Questo murales non è solo un'espressione artistica, ma un simbolo dei principi di libertà, uguaglianza e giustizia che la nostra Costituzione incarna.

Il progetto nasce dalla volontà di creare uno spazio pubblico che possa educare e ispirare la nostra comunità, soprattutto i giovani, a riflettere sui diritti e sui doveri che ci uniscono come cittadini. Ogni elemento del murales è stato pensato per rappresentare i valori costituzionali: la democrazia, la solidarietà, il rispetto per le diversità e l'importanza della partecipazione civica. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa"

"È importante il messaggio che abbiamo voluto dare insieme all'artista - ha dichiarato la Vice Sindaca Federica Petti - soprattutto perché vicino a due scuole. Questo murales rappresenta un modo per avvicinare anche i più giovani e le più giovani alla Costituzione, facendo loro comprendere l'importanza della solidarietà e dell'unità, valori fondamentali per la nostra società. Attraverso l'arte, possiamo educare e sensibilizzare le nuove generazioni ai principi che stanno alla base della nostra democrazia."

L'inaugurazione del murales è un evento significativo per tutta la comunità e rappresenta un tributo artistico e visivo ai principi che uniscono e fortificano il nostro paese. La scelta dei pini, alberi longevi e resistenti, rispecchia la durabilità e la robustezza della nostra Costituzione, mentre il loro intreccio richiama l'importanza dell'unione e della coesione sociale.

Fonte: Comune di Campi Bisenzio - Ufficio Stampa