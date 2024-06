Dsu propone progetto per ristrutturare residenze universitarie più vecchie

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana si è attivata per dare una risposta alla necessità di riammodernamento di molte residenze universitarie presenti sul territorio regionale, alcune risalenti agli anni Settanta, bisognose di una ristrutturazione. Questo enorme patrimonio immobiliare deve essere rivisto specie sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sicurezza per quanto concerne l’antisismica. Il miglioramento della vivibilità delle camere ed una maggiore efficienza del servizio abitativo erogato a favore degli studenti comporta per questo importanti investimenti ed un impiego considerevole di risorse.

A fronte di un incremento dei costi relativi alle utenze ed alla necessità di omogeneizzare la sicurezza e accoglienza è emersa la convinzione che una gestione integrata dei servizi possa contribuire a mitigare e contenere i costi di gestione. Il DSU Toscana si è per questo attivato per definire una innovativa procedura di consultazione del mercato finalizzata alla ricerca di un potenziale soggetto privato interessato a proporre un progetto di partenariato da attuarsi ad alcune residenze dislocate sui territori di riferimento per la riqualificazione delle strutture attraverso una gestione unitaria degli immobili.

Il progetto proposto prevederà un rapporto contrattuale di lungo periodo tra il DSU Toscana e un operatore economico privato che provvederà in maniera significativa ai fabbisogni finanziari e al quale spetta il compito di realizzare e gestire gli interventi, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l’attuazione. Gli indirizzi ed controllo dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario sulla procedura e applicazione del progetto garantiscono che non vi sia alterazione nella modalità di erogazione del servizio che rimane invariata appannaggio degli studenti sempre attraverso assegnazione gratuita tramite bando di concorso promosso e gestito dal DSU Toscana e senza alcun tipo di aggravio economico nei confronti degli alloggiati.

L'iniziativa è stata assunta per trovare una soluzione al reperimento dei finanziamenti a copertura degli investimenti di ristrutturazione per le annualità 2025 e 2026 che hanno spinto l'Azienda ad ideare un progetto che possa rispondere all'esigenza di riqualificazione del complesso delle residenze universitarie per renderle sempre più funzionali ed accoglienti.

La prima fase di attuazione si aprirà con la pubblicazione di un avviso volto ad individuare il soggetto promotore per poi andare alla fase successiva di gara ad evidenza pubblica.

Fonte: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana