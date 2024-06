E dopo la scuola? Un incontro per discutere del passaggio al mondo del lavoro dei giovani con disabilità

Quali i servizi e i progetti attivi per i giovani con disabilità che hanno finito il proprio percorso di studi? La Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa ha organizzato insieme al Consorzio COeSO Empoli e alla Fondazione Cr Firenze un incontro per conoscere le possibilità che esistono sul territorio e fare rete.

La tavola rotonda prevista per giovedì 27 giugno dalle 17 alle 20 alla Vela di Avane Via Magolo, 32, a Empoli, ha infatti l’obiettivo di discutere del passaggio dalla scuola al mondo del lavoro dei giovani con disabilità.

Tre gli interventi che affronteranno il tema sotto vari aspetti. Sara Spini, Project Manager del Consorzio CoeSo Empoli illustrerà la sperimentazione messa in campo da SCART (Socialità, Competenze, Autonomia e Rete Territoriale), il progetto finanziato dal bando Passaggi della Fondazione CR Firenze e che nasce dalla volontà di collegare pratiche e professionalità che operano nella promozione dell’inclusione sociale e dello sviluppo dell’autonomia. L'obiettivo del progetto è lavorare sui processi di autonomia e agency dei ragazzi con disabilità intellettiva per iniziare, già dagli ultimi anni della Scuola Secondaria di secondo grado, a costruire una rete a supporto della transizione verso la vita adulta.

Dei progetti in corso e delle opportunità presenti sul territorio per l’inclusione lavorativa parlerà invece Paola Pozzoli, dell’ufficio di politiche per il lavoro e coordinamento assegno di inclusione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Infine sarà Alessio Focardi dell’Ufficio Disabilità della Cgil a fare un punto sulle normative per l’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità.

Fonte: Ufficio Stampa