L’Asl Toscana Sud Est a fianco dei cittadini per la prevenzione melanoma e tumori della pelle

L’Asl Toscana sud est è in prima linea per la prevenzione del melanoma e i tumori della pelle. Quindi in presenza di un neo che il medico di medicina generale ritiene degno di essere attenzionato, l’utente deve effettuare una prima visita dermatologica. In questo caso, il medico di medicina generale nella prescrizione deve indicare il codice di priorità.

Diversa è la “valutazione nevi” a fini preventivi. In questo caso non si tratta di una prestazione su un sospetto clinico, ma una prestazione di natura di prevenzione. In questi casi, la cosiddetta “visita valutazione nevi” non ha carattere di priorità e quindi la prescrizione non deve riportare il codice di priorità. Trattandosi di una valutazione di carattere preventivo, la prestazione deve essere effettuata quando la cute non è abbronzata.

Fonte: Ufficio Stampa