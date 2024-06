Medaglia d'oro al merito civile per l'Aned: presente anche la sezione Empolese

Alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre e del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, l'Aned (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti) ha ricevuto stamani a Milano la Medaglia d’oro al merito civile. La sezione Empolese-Valdelsa era rappresentata dal presidente Roberto Bagnoli. Questa medaglia è una gioia per tutti noi, il doveroso omaggio a chi ha perso la vita nei campi di concentramento per regalarci la libertà.

Fonte: Aned sezione Empolese-Valdelsa