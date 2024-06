Musica, food e negozi aperti: la bella stagione comincia con 'E-State a Staffoli'

Dopo il successo della prima edizione torna “E-State a Staffoli”, l'evento che inaugura la bella stagione organizzato dal Centro Commerciale Naturale di Staffoli e Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Croce sull'Arno

Domenica 23 giugno, a partire dalle 17. musica, food e divertimento animeranno il cuore del paese, eccezionalmente vestito a festa, con Piazza Panattoni e via Livornese (nel tratto compreso tra il Ristorante Fanellino e l'incrocio con via Fattori) chiuse al traffico per consentire un'esperienza emozionante da vivere in piena sicurezza.

“Un bellissimo evento che dà il via all'estate di Staffoli e allo stesso tempo invita a restare in paese per vivere i suoi negozi, attività, ristoranti e pubblici esercizi” afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli “Iniziative come questa sono fondamentali per il tessuto commerciale di paesi e borghi del nostro bellissimo territorio e nascono grazie a un connubio vincente testimoniato dall'impegno dei commercianti, dell'associazione di categoria e dalla vicinanza dell'amministazione comunale”.

Ringrazia “Confcommercio e il Comune per il supporto continuo che hanno assicurato anche quest'anno in occasione di questo importante evento che ragala una vera giornata di festa al nostro paese” la presidente del Centro Commerciale Naturale di Staffoli Mariangela Lopardo, mentre il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli evidenzia “l'entusiasmo e il clima di collaborazione nato tra i commercianti che dopo il successo della prima edizione hanno nuovamente allesitito una festa ricca e piena di attrazioni”.

Non mancheranno le occasioni di shopping nei negozi del centro aperti fino a tardi e la possibilità di gustare un'ottima cena all'aria aperta nei ristoranti, locali e attività del centro, pronti a soddisfare tutti i palati con proposte gastronomiche e menù dedicati nello speciale allestimento lungo via Livornese, oltre al mercatino artigianale, giochi e intrattenimento per bambini e il raduno di auto full range e trattori, con due punti musicali in via Livornese e Piazza Panattoni.

Fonte: Confcommercio Pisa