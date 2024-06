Presentazione dei membri della giunta del comune di Calci

Il sindaco Massimiliano Ghimenti, eletto per il terzo mandato primo cittadino di Calci con quasi il 70% dei voti, ha formalizzato gli incarichi della giunta che lo affiancherà nella guida del Comune per i prossimi cinque anni. Vicesindaca sarà ancora Valentina Ricotta, che premiata dai calcesani con oltre 400 preferenze riceve anche numerose deleghe di rilievo. Gli altri assessori sono Valentina Marras, già consigliera comunale nella passata legislatura, e i neo eletti Fabio Mencarelli e Luca Fanucci.

“Nel presentare la nuona 'squadra', voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me in Giunta in questi anni. I risultati raggiunti sono merito di tutti. La nuova giunta sa che ha un bello standard da raggiungere per ripagare la fiducia dei cittadini. Per comporre la squadra – ha spiegato Ghimenti – le scelte sono state guidate in primo luogo da competenze, professionalità e attitudini dei singoli, perché in Giunta sono caratteristiche essenziali. Inoltre, come avevo promesso in campagna elettorale, ho tenuto un considerazione anche la fiducia espressa dai cittadini con il voto e le preferenze".

Ghimenti, 42 anni, mantiene le deleghe a bilancio, comunicazione istituzionale, partecipazione, protezione civile, progetti, piani e programmi di sviluppo del territorio, e collaborazioni e relazioni intercomunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

Valentina Ricotta, 48 anni, con alle spalle una lunga esperienza amministrativa e attuale vicepresidente della Società della Salute Zona Pisana, come detto sarà ancora vicesindaca. Si occuperà di sociale, politiche sociosanitarie ed abitative, pubblica istruzione, politiche per la terza età e per la diversa abilità, associazionismo, cultura e beni culturali, eventi, politiche giovanili, benessere degli animali, manifestazioni storiche, legalità e cerimoniale.

A Valentina Marras, architetta di 38 anni impegnata anche nell'associazionismo locale, vanno le deleghe a lavori pubblici, manutenzioni e opere pubbliche in concessione, ambiente, patrimonio, impiantistica sportiva comunale, attività e manifestazioni sportive, urbanistica ed edilizia privata, pari opportunità.

Fabio Mencarelli, 69 anni, è professore universitario di Scienze Agrarie, con alle spalle docenze alle Università di Pisa e della Tuscia, collaborazioni internazionali, ricerche, pubblicazioni e brevetti su temi legati al settore alimentare. Ora in pensione, si occuperà del Monte Pisano, di turismo e sviluppo economico, attività produttive e commercio, agricoltura, sostenibilità, lavoro, memoria e forestazione.

Completa la giunta Luca Fanucci, consulente finanziario di 63 anni, da tempo impegnato per la comunità della Valgraziosa, soprattutto come primo presidente del Consorzio dell'acquedotto “Consorzio Acqua Valgraziosa - ex Mino Cei”. A lui le deleghe per innovazione tecnologia, transizione ecologica e comunità energetiche rinnovabili, mobilità e trasporti, gestione risorse e pianificazione del servizio comunale ed intercomunale di protezione civile ed antincendio boschivo, sistema delle Acque e dei canali artificiali, personale e politiche di razionalizzazione e gestione associata di uffici e servizi, trasparenza, politiche ittico-venatorie.

Contestualmente a queste nomine, la vicesindaca Ricotta, l'assessora Marras e l'assessore Mencarelli hanno rinunciato alla carica di consigliere comunale. Entrano così in consiglio per la lista di maggioranza “Progetto Calci 2024-2029, Centrosinistra”, Angelo Mignosa, Maria Chiara Lazzerini, Barbara Bianchini, insieme ai consiglieri eletti Andrea Gambini, Antonella Labruzzo, Diego Forconi e Sandro Bernardini.

Ed in vista dell'insediamento del Consiglio il Sindaco, a nome della Giunta, ha voluto mandare un 'messaggio' all'assemblea che rappresenterà la comunità: "abbiamo avuto un risultato elettorale molto largo per questo abbiamo il dovere di realizzare il nostro programma, sul quale i cittadini ci hanno dato fiducia. Questo però non significa che saremo arroccati, anzi, le porte saranno aperte alle idee di tutti i cittadini e di tutto il consiglio comunale, auspicando che ci siano proposte costruttive e realizzabili, nel qual caso, ci sarà la nostra disponibilità a lavorarci".

