Dalla Cina a Montelupo nel segno della ceramica, in visita una delegazione da Jingdezhen

Montelupo Fiorentino raccoglie i frutti delle relazioni avviate grazie alla visita organizzata da AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica in Cina lo scorso marzo.

La ceramica come comune denominatore di un progetto condiviso che vede coinvolti due luoghi lontanissimi sulla cartina geografica.

Nel mese di maggio Montelupo ha già ospitato due delegazioni provenienti dalle città cinesi della ceramica e mercoledì 19 giugno si è tenuta la firma di un accordo di cooperazione fra la scuola della ceramica di Montelupo e la Senior Vocational High School di Jingdezhen, prestigiosa città della ceramica.

L’accordo ha la finalità di promuovere lo scambio e la cooperazione tra la cultura e la formazione in ambito ceramico delle due scuole ed è stato firmato da Olivia Bitossi per la Scuola della ceramica e dal direttore della Senior Vocational High School di Jingdezhen, Mingwang He.

"Il nostro intento è quello di rafforzare il ruolo della scuola della ceramica, facendola diventare sempre più un punto di riferimento per coloro che voglio apprendere le tecniche ceramiche, ma anche per chi desidera fare sperimentazione e ricerca. Ci rivolgiamo a un pubblico italiano, ma anche straniero. L’attivazione di tirocini per studenti provenienti dall’estero, i partenariati con istituti come la Stanford University e la stipula di accordi di cooperazione come quello firmato con Jingdezhen perseguono questo obiettivo", afferma Olivia Bitossi, coordinatrice generale della scuola della ceramica di Montelupo.

La delegazione cinese è stata accolta anche dal sindaco Simone Londi e da Paolo Masetti, in qualità di vice presidente vicario di AICC.

"Aicc ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale che hanno ricadute importanti per le città della ceramica italiane. Sono quindi di particolare importanza le relazioni con la realtà ceramica cinese, costruite anche grazie al prezioso contributo dell'Associazione Cina-Italia di Shanghai, presieduta dal Sen. Giuseppe Zhu. Il fine ultimo è la valorizzazione del nostro patrimonio di conoscenze e saperi al di fuori dei confini nazionali ed europei. La firma dell’accordo fra le due scuole è soltanto una tappa di questo processo", afferma Masetti, vice presidente vicario di AICC.

Per il sindaco Simone Londi: "Ogni azione tesa a valorizzare il ruolo della scuola della ceramica, come centro formativo con caratteristiche uniche in Italia è fondamentale. Presto saranno attivati altri corsi di formazione, alcuni dei quali finanziati anche da fondi europei, ringrazio pertanto Paolo Masetti per essere il tramite di questo sodalizio con la città cinese di Jingdezhen".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa