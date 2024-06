Ferrucci lancia la sua seconda giunta a Vicopisano

Prima seduta del Consiglio Comunale di Vicopisano dopo le elezioni di sabato 8 e domenica 9 giugno, ieri 20 giugno alle 18:00. Dopo la presa d’atto della convalida di tutti gli eletti e e le elette, non sussistendo cause di incompatibilità, c’è stato il giuramento sulla Costituzione del sindaco Matteo Ferrucci, che ha, tra l’altro, ricordato l’onere, l’onore e la responsabilità di sedere nei banchi della Sala del Consiglio, dove vengono prese decisioni estremamente importanti per la vita delle persone.

"Credo che chi si assume questo impegno - ha detto il sindaco - debba avere come stella polare lo spirito di servizio e che maggioranza e minoranza debbano lavorare insieme e collaborare per il bene della comunità".

Quindi è stata comunicata la nomina dei componenti della Giunta comunale:

Fabiola Franchi, Vicesindaca con delega a turismo, patrimonio artistico, ambiente, Monte Pisano e fiume Arno, politiche agricole e associazionismo.

Valentina Bertini, Assessora con delega a politiche sociali, sanitarie e abitative, Polizia Municipale, Pari Opportunità, attività produttive e Mercatino del Collezionismo dell'Antiquariato e degli Hobbisti,

Juri Filippi, Assessore con delega a: ciclo dei rifiuti, politiche giovanili, politiche energetiche, mobilità, aziende partecipate e comunicazione

Andrea Taccola, con delega a: lavori pubblici, edilizia privata, sport, caccia e pesca e finanziamenti.

Sono state comunicate anche le deleghe assegnate ai consiglieri e alle consigliere di maggioranza:

Francesca Barsotti, semplificazione, partecipazione e innovazione tecnologica.

Alessio Ferrucci, urbanistica, decentramento e frazioni e strade vicinali.

Nico Marchetti, protezione civile e a sicurezza.

Elena Pardini, deleghe a cultura e progettazione educativa.

Angelica Rossi, deleghe a lavoro, Memoria e legalità.

Sono stati, quindi, nominati i Capigruppo: per la Lista Civica Vicopisano in Cammino il Consigliere Nico Marchetti e per Vicopisano del Cambiamento Roberto Orsolini.

Si è passati poi alla nomina della commissione elettorale, presieduta dal Sindaco, composta da: Francesca Barsotti e Angelica Rossi, per Vicopisano in Cammino e da Roberto Orsolini per Vicopisano del Cambiamento.

Come ultimo punto all’ordine del giorno è stato nominato il Presidente del Consiglio Comunale, Alessio Ferrucci, della Lista Civica Vicopisano in Cammino.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa