Incidente e coda in Fi-Pi-Li. Raggiunti gli 8 km di coda a causa di un incidente questo pomeriggio tra gli svincoli di Montelupo Fiorentino e Empoli in direzione Livorno. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 5 persone, tra cui una bambina di 8 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze, ma tutti sono rimasti feriti lievemente e hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.