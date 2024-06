Tour de France, le modifiche del trasporto pubblico locale durante l’evento

Da martedì 25 a domenica 30 giugno, in occasione del Tour de France, il servizio di Autolinee Toscane subirà alcuni cambiamenti e novità legati alle iniziative della manifestazione e sulla base dei blocchi della viabilità, che consentiranno lo svolgimento di una delle più prestigiose corse ciclistiche del mondo che, in questa edizione, partirà da Firenze e si snoderà verso l’Hinterland fiorentino.

Nel giorno della presentazione delle squadre, giovedì 27 giugno, sarà istituita la “Navetta Bartali”, servizio gratuito per l’utenza, attivo dalle 16.00 alle 21.00, con una frequenza di 10 minuti, che collegherà la zona di Porta al Prato (Capolinea nell’Hub di Vittorio Veneto) con il Piazzale Michelangiolo, area dove ci sarà la presentazione ufficiale delle squadre.

Ma per tutta la settimana, e soprattutto il 29 giugno, giorno della Grand Départ, ci saranno modifiche al servizio, coinvolgendo molte linee urbane ed extraurbane, con limitazioni, variazioni di percorso o soppressioni in alcune fasce orarie. Si elencano, in modo sintetico, le variazioni del servizio, i cui dettagli possono essere consultati sul sito di Autolinee Toscane, nella pagina dedicata www.at-bus.it/tourdefrance

Da martedì 25 a domenica 30 giugno:

La Linea C3 deviata a causa della chiusura di Piazza di Santa Croce per il “Fan Village”

Mercoledì 26 giugno:

Il servizio della linea T1 della tramvia di Firenze (GEST) potrebbe subire piccoli rallentamenti

Giovedì 27 giugno, in occasione della presentazione delle squadre ciclistiche modifiche per le linee 12, 13, 23, 38, C1, C2, C3 e C4.

Dalle 13.00 alle 21.00 circa, le linee 12 e 13 non potranno raggiungere il Piazzale Michelangiolo. Poi torneranno regolari, con utilizzo gratuito fino al termine del servizio.

Dalle 16.00 alle 21.00, verrà istituita una navetta gratuita che collegherà l’Hub di Vittorio Veneto e Piazzale Michelangelo con una corsa ogni 10 minuti.

Dalle 14.00 alle 21.00 modifiche alle linee 23, 38, C1, C2, C3 e C4.

Venerdì 28 giugno, con la chiusura al transito del Parco delle Cascine:

La linea 17 effettuerà il percorso della linea 17B (Verga – Boito)

La linea 55 effettuerà il percorso della linea 55L (Poggetto – Piazza Puccini)

Sabato 29 giugno, in occasione della partenza della prima Tappa del Tour De France.

Servizio urbano di Firenze:

Dalle 8.00 alle 14.00, le linee 6, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 23, 31, 32, 36, 37, 39, 41, 55, 85, C1, C2, subiranno momentanee deviazioni, limitazioni e soppressioni temporanee di percorso.

Dalle 8.00 alle 14.00, le linee 38, 42, C3 e C4 saranno soppresse

Dalle 9.30 alle 13.00 la linea 48 sarà soppressa

Servizio extraurbano di Firenze:

Dalle 8.00 alle 14.00 le linee 37, 131, 131R, 50G, 365A, 368A, 370A, 371A e 372A non passano dall’Hub di Vittorio Veneto (In base a direzione e percorso le linee avranno diversi punti di sosta e capolinea modificati a Santa Caterina, Viale Rosselli, Scandicci, Galluzzo)

Le linee di Via Chiantigiana (351A, 353A, 354A, 357A, 365°) subiranno modifiche di percorso.

Sulla base del passaggio della gara nella zona della Valdisieve, a partire dalle 9.30 e fino alle 14.00, saranno soppresse o deviate alcune corse delle linee 343A, 343B, linea SFS, 322A, 322B, 336C, 345BisA, SI90.

Servizio della tramvia di Firenze (GEST):

Il servizio della linea T1 potrebbe subire piccoli rallentamenti o interruzioni momentanee di qualche minuto per consentire il passaggio della carovana e dei ciclisti al momento della partenza nella zona delle Cascine.

Autolinee Toscane per l’occasione ha avviato una grande campagna di comunicazione. Attraverso i consueti canali saranno informati tutti i passeggeri iscritti alle linee sul sito at-bus.it e app ufficiale. Oltre alla comunicazione digitale, che passa anche dai canali social ufficiali, saranno presenti anche avvisi alle fermate, locandine e messaggi alle paline intelligenti.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.