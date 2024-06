Oggi, intorno alle 13:40, un motociclista di 61 anni è morto in un incidente a Firenzuola, lungo la provinciale Passo del Giogo, vicino a Paliana. L'uomo, originario di Bologna, era alla guida di una moto quando è uscito di strada per cause ancora da chiarire, andando a sbattere contro degli alberi. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, l'uomo è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso.