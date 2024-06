Prato: Alia rimuove sacchi contenenti rifiuti tessili

Alia Multiutility interviene prontamente in via Gestri e in via Sabadell. A fronte di una evidente situazione di degrado, le squadre organizzate dall’azienda hanno provveduto, fra ieri e oggi, a ripulire completamente le due zone interessate. In via Gestri non sono stati rinvenuti abbandoni di rifiuti, ma soltanto qualche piccolo accumulo di inerti. La strada si presentava in una situazione di degrado per altri motivi, ad esempio una serie di furgoni abbandonati con le ruote forate, della cui presenza Alia ha provveduto a inviare segnalazione agli enti competenti per poi effettuare una pulizia aggiuntiva utilizzando soffione e spazzatrice.

Più delicata la situazione presente in via Sabadell, nel Macrolotto Due, dove sono stati rinvenuti e rimossi con un mezzo pesante e un mezzo leggero, entrambi dotati di gru, molti sacchi neri contenenti prevalentemente scarti tessili (circa 30 metri cubi di materiale in totale). Entrambe le zone, nel corso degli ultimi 6 mesi, sono state attenzionate da pattuglie della polizia municipale e da squadre di ispettori ambientali. In via Gestri sono stati effettuati 14 controlli e sono stati ispezionati 20 sacchi abbandonati; in via Sabadell, che risulta essere punto di abbandono frequente, specie di notte nel tratto senza sfondo, sono stati effettuati 45 interventi con oltre 100 sacchi ispezionati e in alcune circostanze sono state posizionate anche telecamere di sorveglianza mobile per cercare di individuare i responsabili di tali abbandoni.

Fonte: Ufficio Stampa Alia