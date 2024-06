Scomparsa di Maria Torrigiani: il cordoglio del Comune e della Provincia di Livorno

La notizia della scomparsa di Maria Torrigiani ha suscitato profondo cordoglio in Provincia, dove aveva lavorato come segretaria amministrativa dell’Istituto Nautico Cappellini, per poi entrare a far parte dell’Ufficio Stampa dell’Ente, diretto allora da Costantino Lapi.

Successivamente, nel 2000, aveva dato vita al primo Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’Amministrazione Provinciale, che diresse fino al pensionamento.

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, esprime a nome proprio, del Consiglio e dei dipendenti, sentite condoglianze alla famiglia e a tutti quelli che conoscevano Maria per la propria dedizione al lavoro giornalistico e nell’ambito della comunicazione istituzionale ma anche a tutti quelli che ne hanno apprezzato l’attività artistica, il suo amore per la musica e il canto popolare.

Chi vuole porgerle un ultimo saluto potrà farlo oggi, sabato 22 giugno, nella sua casa, dalle 11 e fino alle 17; dopodiché la salma sarà trasportata nella Saletta di Commiato di Svs nel piazzale antistante il Cimitero Comunale di Livorno, dove lunedì mattina (orario da definire) ci sarà una breve cerimonia prima della cremazione.

Cordoglio dell'Aministrazione Comunale per la scomparsa ieri a 77 anni di Maria Torrigiani, figura di spicco della cultura livornese, donna colta, arguta, ironica.

Cantante di musica popolare, fondatrice del gruppo musicale Piccolo Insieme, storica componente e presidente dei cori Artisti del Coro Associati e Coro Lirico Toscano, di professione giornalista, era stata addetta stampa della Provincia di Livorno e negli ultimi anni aveva curato l'ufficio stampa dell'Istituto musicale Mascagni.

Anche il sindaco Luca Salvetti vuole ricordarla così: "Ricordo le splendide collaborazioni quando era responsabile dell'ufficio stampa della Provincia, nelle varie trasmissioni televisive di promozione del territorio. E poi la bellezza nell'ascoltarla cantare e suonare in varie iniziative legate alla storia e alla tradizione livornese. Bello anche il dialogo politico avuto negli ultimi cinque anni in una chat che avevo con lei e che custodisco gelosamente".

"Maria Torrigiani era una musicista sensibile e colta – aggiunge l'assessore alla Cultura Simone Lenzi – e una persona che ci era molto cara. Da un anno faceva parte della commissione toponomastica della nostra città. Ci stringiamo alla famiglia e a tutti quelli, tanti, che l'avevano conosciuta e le volevano bene".