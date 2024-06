Questa mattina un autobus di linea ha sbandato e urtato una cisterna carica di gas GPL in via Salvatore Orlando a Livorno. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. La Polizia locale è intervenuta per chiudere temporaneamente la strada e consentire ai Vigili del fuoco di mettere in sicurezza l'area. Le cause dell'incidente sono ancora sotto indagine da parte della polizia municipale.