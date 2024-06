I Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 8:40 nel comune di Firenze, in Via del Purgatorio, per un incendio in un ristorante. I Vigili del fuoco giunti sul posto con due automezzi, hanno fatto ingresso nei locali chiusi del ristorante invaso dai fumi, dove era in atto l’incendio nel locale della cucina. Danni dai fumi della combustione presenti in tutto il ristorante. Non ci sono persone coinvolte.