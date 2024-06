In lutto la comunità di Montaione. È morta a soli 55 anni Giovanna Caradonna, titolare del centro estetico e negozio di prodotti di bellezza 'Health & Beauty' di Montaione, aperto in città dal 2006. La donna è morta a causa di un male che l'ha consumata in poco tempo. Conosciuta anche grazie alla sua attività, la notizia della sua morte ha scosso la piccola comunità di Montaione.





