Muore Massimo Tedeschi. Fu parlamentare, sindaco di Fidenza e presidente dell'AEVF

Il presidente della Regione Eugenio Giani esprime il suo profondo cordoglio per la morte di Massimo Tedeschi, già parlamentare e sindaco di Fidenza e Salsomaggiore Terme, e attuale presidente dell'Associazione Europea della Via Francigena (AEVF). Il presidente, stringedosi al lutto della famiglia, ricorda come Tedeschi sia stato tra i fondatori del sodalizio che valorizza e promuove l'antico itinerario culturale e religioso che collega l'inglese Canterbury a Roma.

Massimo Tedeschi è stato anche vicepresidente della Consulta nazionale per gli Itinerari storici, culturali e religiosi, un organismo istituito nel 2007 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la gestione e la promozione dei percorsi storici, culturali e religiosi in Italia.

Fonte: Regione Toscana